Aktionäre von Coty erhalten Dividende

Das amerikanische Kosmetikunternehmen Coty Inc. (ISIN: US2220702037, NYSE: COTY) zahlt am Freitag eine vierteljährliche Dividende von 0,125 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date war der 18. November 2019. Auf das Gesamtjahr gerechnet beträgt die Ausschüttung 0,50 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,93 US-Dollar (Stand: 26. Dezember 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,57 Prozent.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,94 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,03 Mrd. US-Dollar), wie am 6. November berichtet wurde. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 50,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 80,5 US-Dollar). Im Fiskaljahr 2019 betrug der Umsatz 8,65 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,4 Mrd. US-Dollar).

Coty ist 1904 in Paris gegründet worden. Das Unternehmen mit Sitz in New York produziert Düfte sowie Haut- und Körperpflegeprodukte. Im Jahr 2015 hatte Coty für 12,5 Mrd. US-Dollar die Körper- und Schönheitspflegesparte vom Konsumgüterkonzern Procter & Gamble übernommen, darunter auch die Shampoo-Marke Wella. An Coty hält die deutsche Unternehmerfamilie Reimann über ihre Holdinggesellschaft JAB die Mehrheit der Anteile. Aktuell wird im Rahmen eines Konzernumbaus der Verkauf von Marken wie Wella geprüft.

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 66,62 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Dezember 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de