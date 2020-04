Aktionäre von DuPont erhalten Dividende für das zweite Quartal

Der amerikanische Chemiekonzern DuPont de Nemours, Inc. (ISIN: US26614N1028, NYSE: DD) wird seinen Aktionären am 15. Juni 2020 eine Dividende von 0,30 US-Dollar ausbezahlen (Record day ist der 29. Mai 2020).

DuPont schüttet auf das Jahr gerechnet 1,20 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite von DuPont liegt beim aktuellen Börsenkurs von 48,17 US-Dollar (Stand: 29. April 2020) bei 2,49 Prozent. Die Aktie von DuPont de Nemours ist seit dem 3. Juni 2019 als eigenständiges Unternehmen an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet. Im Jahr 2019 lag der Umsatz bei 21,51 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 22,59 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 498 Mio. US-Dollar nach 3,85 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 24,97 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 35,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. April 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de