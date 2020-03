Aktionäre von El Paso Electric erhalten Dividende

Der amerikanische Energiekonzern El Paso Electric Company (ISIN: US2836778546, NYSE: EE) wird seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,385 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Auszahltag ist der 31. März 2020 (Record date: 17. März 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,54 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 67,87 US-Dollar (Stand: 28. Februar 2020) 2,27 Prozent.

El Paso Electric Company wurde 1901 in El Paso, im US-Bundesstaat Texas, unter dem Namen El Paso Electric Railway Company gegründet. Zunächst stellte das Unternehmen Straßenbahnen zur Verfügung, die von Maultieren gezogen wurden. Seit 1925 ist der Konzern als Stromversorger tätig und hat ungefähr 433.000 Kunden in West-Texas und in New Mexiko. Im Fiskaljahr 2019 erzielte das Unternehmen einen operativen Umsatz von 861,99 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 903,60 Mio. US-Dollar), wie am 26. Februar berichtet wurde. Der Gewinn betrug 123,04 Mio. US-Dollar nach 84,32 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,03 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Februar 2020).

Redaktion MyDividends.de