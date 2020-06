Aktionäre von Empire State Realty Trust erhalten konstante Dividende

Der amerikanische Immobilienkonzern Empire State Realty Trust Inc. (ISIN: US2921041065, NYSE: ESRT) schüttet für das zweite Quartal 2020 eine Quartalsdividende von 0,105 US-Dollar aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2020 (Record day: 19. Juni 2020). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,42 US-Dollar zur Ausschüttung.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,20 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,12 Prozent (Stand: 9. Juni 2020). Die Firma operiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 170,22 Mio. US-Dollar (Vorjahr 167,29 Mio. US-Dollar), wie am 22. April berichtet wurde.

Empire State Realty Trust besitzt oder betreibt verschiedene Immobilien in Manhattan. Das bekannteste ist das berühmte Empire State Building. Das Gebäude ist 1931 während der Großen Depression eröffnet worden. Mit 102 Stockwerken war es lange Zeit das höchste Gebäude der Welt und erlangte Berühmtheit durch den Kinofilm „King Kong“.

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 41,26 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Juni 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de