Aktionäre von Estée Lauder erhalten Dividende

Der Kosmetikkonzern Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, NYSE: EL) zahlt an diesem Dienstag eine Quartalsdividende von 60 US-Cents je Aktie an die Aktionäre aus. Record date war der 28. Februar 2022.

Auf das Jahr gerechnet zahlt das Unternehmen insgesamt 2,40 US-Dollar als Dividende. Dies entspricht auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 250,38 US-Dollar (Stand: 14. März 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,96 Prozent. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2022 hat das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5,54 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 4,85 Mrd. US-Dollar), wie am 3. Februar 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,09 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 0,88 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Estée Lauder gründete ihr Unternehmen im Jahr 1946 mit nur vier Produkten im Programm. Hauptsitz des Kosmetikkonzerns ist New York City. Seit Jahresbeginn 2022 weist die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Minus von 32,37 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 94,77 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. März 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de