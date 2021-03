Aktionäre von Exxon Mobil erhalten Dividende

Der amerikanische Energieriese Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, NYSE: XOM) zahlt an diesem Mittwoch eine vierteljährliche Dividende von 0,87 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date war der 10. Februar 2021.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Exxon Mobil 3,48 US-Dollar an die Investoren aus. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 59,97 US-Dollar (Stand: 9. März 2021) 5,79 Prozent. Exxon Mobil zahlt seit dem Jahr 1911 ununterbrochen eine Dividende.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 46,54 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 67,17 Mrd. US-Dollar), wie am 2. Februar berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust (U.S. GAAP) von 20,07 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 5,69 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 45,49 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 257,69 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. März 2021) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de