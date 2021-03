Aktionäre von Friedman Industries erhalten konstante Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Friedman Industries Inc. (ISIN: US3584351056, NYSE: FRD) zahlt eineunveränderte vierteljährliche Dividende von 0,02 US-Dollar je Aktie an die Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Am 21. Mai 2021 erfolgt die Auszahlung (Record date: 23. April 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet kommen somit 0,08 US-Dollar zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 8,14 US-Dollar (Stand: 24. März 2021) 0,98 Prozent. Friedman Industries hat seinen Firmensitz in Texas. Der Konzern ist1965 gegründet worden und ist vor allem in der Produktion und dem Vertrieb von Stahl und Rohren tätig. In den ersten 9 Monaten 2020 lag der Umsatz bei 76,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 109,1 Mio. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 1 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 2,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street auf dem aktuellen Kursniveau mit 18,66 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 55,25 Mio. US-Dollar (Stand: 24. März 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de