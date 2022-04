Aktionäre von Genuine Parts erhalten Dividende

Der amerikanische Autoteilehändler Genuine Parts Company (ISIN: US3724601055, NYSE: GPC) zahlt am heutigen Freitag eine Quartalsdividende von 0,895 US-Dollar aus und erhöht damit die Dividendenausschüttung um 10 Prozent. Record date war der 4. März 2022. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet der Konzern damit 3,58 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 126,01 US-Dollar (Stand: 31. März 2022) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 2,83 Prozent.

Seit dem Börsengang 1948 zahlt Genuine Parts jedes Jahr eine Dividende. Die aktuelle Anhebung ist nach Firmenangaben die 66. jährliche Dividendenanhebung in Folge.

Genuine Parts ist 1928 von Carlyle Fraser gegründet worden. Der Konzern vertreibt Kfz-Ersatzteile schwerpunktmäßig in den USA, Kanada sowie in Mexiko und beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 4,80 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,25 Mrd. US-Dollar), wie am 17. Februar 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 256 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 171,20 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2022 weist die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Kursminus in Höhe von 10,12 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 18,29 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. März 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de