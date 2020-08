Aktionäre von Glencore erhalten keine Dividende

Der Rohstoffhändler Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64) wird keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die ursprünglich geplante Dividendenausschüttung in Höhe von 0,20 US-Dollar wurde zunächst aufgeschoben. Wie jetzt berichtet wurde, wird auf die Zahlung einer Dividende nun verzichtet. Begründet wird dies mit den weiterhin unsicheren Marktaussichten.

Glencore hatte zuvor im Herbst 2015 aufgrund der Rohstoffkrise die Dividende gestrichen und im Jahr 2017 wieder die Zahlung einer Dividende (0,07 US-Dollar) aufgenommen.

Im ersten Halbjahr 2020 stand unter dem Strich ein den Aktionären zurechenbarer Verlust von 2,6 Mrd. US-Dollar in den Büchern. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 226 Mio. US-Dollar. Der adjustierte Betriebsgewinn (EBITDA) sank im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 4,83 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz fiel von 107,43 Mrd. US-Dollar auf nun 70,96 Milliarden US-Dollar.

Glencore mit Sitz in Baar in der Schweiz handelt mit Öl, Kohle oder auch Metallen wie Kupfer, Nickel und Kobalt. Das Unternehmen entstand aus der Fusion von Glencore International und Xstrata, die im Mai 2013 abgeschlossen wurde. Gründer von Glencore war einst der legendäre Rohstoffhändler Marc Rich. Der Börsengang von Glencore erfolgte im Mai 2011.

Redaktion MyDividends.de