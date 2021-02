Aktionäre von Global Indemnity erhalten Dividende

Der Schadens- und Unfallversicherer Global Indemnity Limited (ISIN: US37959R1032, NASDAQ: GBLI) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar an seine Aktionäre aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Anteilsinhaber erhalten die Auszahlung am 31. März 2021 (Record date: 22. März 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 1,00 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 27,58 US-Dollar (Stand: 16. Februar 2021) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 0,77 Prozent.

Global Indemnity, mit Sitz auf den Cayman Islands, ist 2016 gegründet worden. Das Unternehmen bietet spezielle Schadens- und Unfallversicherungen für verschiedene Märkte wie bspw. Kleinunternehmen, Fertighäuser oder auch leerstehende Immobilien an.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete Global Indemnity einen Umsatz von 159,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 142,2 Mio. US-Dollar). Dabei stand ein Verlust von 15,17 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 6,72 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern, wie am 9. November berichtet wurde.

Die Aktie ist an der NASDAQ notiert und liegt dort auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresbeginn 2021 mit 3,53 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 401,95 Mio. US-Dollar (Stand: 16. Februar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de