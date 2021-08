Aktionäre von Healthcare Realty erhalten Dividende

Healthcare Realty Trust Incorporated (ISIN: US4219461047, NYSE: HR) wird eine Dividende in Höhe von 0,3025 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 31. August 2021 (Record date: 16. August 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,21 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 31,35 US-Dollar (Stand: 3. August 2021) und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 3,86 Prozent.

Healthcare Realty Trust operiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Der Konzern besitzt Anteile an 228 Immobilien in 24 US-Bundesstaaten, in denen Dienstleistungen für die Gesundheitsindustrie erbracht werden. Healthcare Realty Trust ist 1992 gegründet worden und ist seit 1993 an der Börse gelistet. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 130,34 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 124,81 Mio. US-Dollar), wie am 5. Mai berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 24,02 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 4,32 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 5,91 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 4,47 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. August 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de