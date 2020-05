Aktionäre von Hecla Mining erhalten Dividende

Der Silberproduzent Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, NYSE: HL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,0025 US-Dollar ausbezahlen. Die Ausschütung der Dividende erfolgt am 2. Juni 2020 (Record date: 22. Mai 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Dividende 0,01 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 2,51 US-Dollar (Stand: 7. Mai 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,40 Prozent. Hecla Mining wurde 1891 in Coeur d’Alene im US-Bundesstaat Idaho gegründet. Aktuell wird in drei Minen Silber abgebaut: Alaska (Greens Creek), Idaho (Lucky Friday) und Mexiko (San Sebastian). In Quebec in Kanada und in Nevada wird auch Gold abgebaut. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 136,93 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 152,62 Mio. US-Dollar). Unter dem Strich stand ein Verlust von 17,32 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 25,67 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 25,96 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de