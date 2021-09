Aktionäre von Hershey erhalten 367. Quartalsdividende in Folge

Der amerikanische Schokoladenhersteller The Hershey Company (ISIN: US4278661081, NYSE: HSY) zahlt an diesem Mittwoch eine Quartalsdividende von 0,901 US-Dollar je Aktie an die Investoren. Gegenüber dem Vorquartal (0,804 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 12 Prozent. Record date war der 20. August 2021.

Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet Hershey 3,604 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 174,52 US-Dollar (Stand: 14. September 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,07 Prozent.

Die Firma aus Hershey, im US-Bundesstaat Pennsylvania, ist 1894 von Milton S. Hershey gegründet worden. Im zweiten Quartal (4. Juli) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 1,99 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,71 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Juli 2021 mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 301,23 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 268,90 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 14,57 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 36,16 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. September 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de