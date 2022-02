Aktionäre von Holcim erhalten höhere Dividende

Der Zementkonzern Holcim (ISIN: CH0012214059) will seinen Aktionären für das Jahr 2021 eine Dividende in Höhe von 2,20 Franken (ca. 2,13 Euro) ausschütten, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Der weltweit größte Zementhersteller hatte im Vorjahr 2 Franken bezahlt. Die Generalversammlung findet am 4. Mai 2022 statt.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 46,86 Franken (ca. 45,33 Euro) bei 4,69 Prozent. Der Umsatz von Holcim stieg im Jahr 2021 um 16 Prozent auf 26,83 Mrd. Franken, wie weiter berichtet wurde. Auf vergleichbarer Basis (ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten und Verkäufen) ergab sich ein Zuwachs um 11,3 Prozent. Auf vergleichbarer Basis stieg das wiederkehrende EBIT um 25,7 Prozent auf 4,61 Mrd. Franken.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,3 Mrd. Franken. Das entspricht einem Anstieg um 35,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie stieg um 30 Prozent auf 3,98 Franken gegenüber 3,07 Franken im Vorjahr.

Für 2022 erwartet Holcim eine anhaltende Wachstumsdynamik. Der Nettoumsatz soll um über sechs Prozent zulegen und das wiederkehrende EBIT auf vergleichbarer Basis soll ebenfalls wachsen.

Holcim entstand aus dem Zusammenschluss der Schweizer Holcim mit dem französischen Konkurrenten Lafarge und beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter in knapp 70 Ländern.

Redaktion MyDividends.de