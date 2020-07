Aktionäre von International Flavors & Fragrances erhalten Dividende

Der amerikanische Hersteller von Aromen und Duftstoffen International Flavors & Fragrances Inc. (ISIN: US4595061015, NYSE: IFF) wird den Aktionären am heutigen Montag eine Dividende in Höhe von 0,75 US-Dollar für das zweite Quartal 2020 ausbezahlen. Record day war der 25. Juni 2020.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 3 US-Dollar zur Ausschüttung. Die Aktie von International Flavors & Fragrances (IFF) notiert derzeit bei 126,88 US-Dollar. Die Dividendenrendite liegt damit aktuell bei 2,36 Prozent (Stand: 3. Juli 2020). International Flavors & Fragrances mit Sitz in Hauptsitz in New York ist der drittgrößte Hersteller von Duft- und Aromastoffen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt 13.000 Mitarbeiter. Im ersten Quartal (31. März 2020) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,35 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,30 Mrd. US-Dollar), wie am 11. Mai berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 124,61 Mio. US-Dollar nach 108,83 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 1,66 Prozent im Minus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 13,57 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Juli 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de