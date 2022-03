Aktionäre von International Game Technology erhalten Dividende

Der Spielautomaten-Hersteller International Game Technology PLC (ISIN: GB00BVG7F061, NYSE: IGT) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 29. März 2022 (Record date: 15. März 2022).

Derzeit werden somit auf das Jahr hochgerechnet 0,80 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt demnach bei einem Aktienkurs von 26,40 US-Dollar (Stand: 1. März 2022) bei 3,03 Prozent. Im Dezember 2021 nahm International Game Technology die vierteljährliche Dividendenzahlung wieder auf (20 US-Cents), nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde. International Game Technology hat seinen Hauptsitz in London, England. Der Börsengang erfolgte 1981. Heute ist die Aktie im S&P-500-Index gelistet. Es werden rund 10.500 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen stellt u. a. einarmige Banditen mit Themen aus TV- und Filmproduktionen wie Star Wars, Zurück in die Zukunft oder Terminator her. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte International Game Technology einen Umsatz von 1,05 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 855 Mio. US-Dollar). Der Gewinn betrug 55 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 220 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 8,70 Prozent im Minus und weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,28 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 1. März 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de