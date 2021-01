Aktionäre von J & J Snack Foods erhalten Dividende

Der amerikanische Nahrungsmittelkonzern J & J Snack Foods Corp. (ISIN: US4660321096, NASDAQ: JJSF) zahlt am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende von 0,575 US-Dollar an die Investoren aus. Record date war der 21. Dezember 2020.

Auf das Jahr gerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 2,30 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 153,04 US-Dollar (Stand: 11. Januar 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,50 Prozent.

Zu den Produkten des Konzerns aus Pennsauken in New Jersey zählen Kekse, gefrorene Bretzeln oder auch Eiscreme. Im vierten Quartal (26. September 2020) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 252,54 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 311,87 Mio. US-Dollar), wie am 5. November berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 6,58 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 26,07 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 1,50 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. Januar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de