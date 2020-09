Aktionäre von Jabil erhalten vierteljährliche Dividende

Der amerikanische Technologiekonzern Jabil Inc. (ISIN: US4663131039, NYSE: JBL) zahlt am Mittwoch eine vierteljährliche Dividende von 0,08 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record day war der 14. August 2020.

Damit schüttet der Konzern aus St. Petersburg in Florida auf das Gesamtjahr gesehen 0,32 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 34,40 US-Dollar (Stand: 1. September 2020) einer Dividendenrendite von 0,93 Prozent. Zuletzt wurde die Dividende im Oktober 2011 um 14 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht. Insgesamt wird seit dem 15. Mai 2006 eine Dividende bezahlt. Jabil wurde 1966 gegründet und ist ein Auftragshersteller von Elektronikkomponenten. Der Konzern beschäftigt über 200.000 Menschen in 100 Fabriken weltweit. Im dritten Quartal (31. Mai 2020) des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 6,34 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,14 Mrd. US-Dollar), wie am 19. Juni berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 50,96 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 43,48 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 16,77 Prozent im Minus und weist auf der aktuellen Kursbasis eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. September 2020) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de