Aktionäre von JBT erhalten Dividende

Das Technologieunternehmen John Bean Technologies Corporation (ISIN: US4778391049, NYSE: JBT) wird eine vierteljährliche Dividende von 10 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 11. Juni 2020 (Record date: 28. Mai 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzern beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 66,38 US-Dollar (Stand: 15. Mai 2020) 0,6 Prozent.

John Bean Technologies ist 1884 von John Bean als Bean Spray Pump Company in Los Gatos, Kalifornien, gegründet worden. Der Hauptsitz befindet sich in Chicago, Illinois. Der Konzern hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Nahrungsmittelmaschinen spezialisiert. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 457,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 417,5 Mio. US-Dollar), wie am 29. April 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 29 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 19,7 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis ein Minus von 41,08 Prozent auf. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 2,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Mai 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de