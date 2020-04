Aktionäre von KBR erhalten Dividende

Der amerikanische Ingenieurdienstleister KBR Inc. (ISIN: US48242W1062, NYSE: KBR) wird seinen Aktionären am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar ausbezahlen. Record date war der 16. März 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 0,40 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 20,69 US-Dollar (Stand: 14. April 2020) bei 1,93 Prozent.

KBR mit Sitz in Houston, Texas, ist ein internationales Ingenieur- und Bauunternehmen sowie ein Militärdienstleister für das US-Verteidigungsministerium. Es werden rund 38.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,45 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,33 Mrd. US-Dollar), wie am 20. Februar 2020 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 58 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 47 Mio. US-Dollar).

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 32,16 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. April 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de