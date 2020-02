Aktionäre von Kinder Morgan erhalten vierteljährliche Dividende

Das Energieunternehmen Kinder Morgan Inc. (ISIN: US49456B1017, NYSE: KMI) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende von 25 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Record day war der 3. Februar 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet beträgt die Dividende 1,00 US-Dollar.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 22,00 US-Dollar (Stand: 17. Februar 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,55 Prozent. Kinder Morgan ist ein amerikanischer Energiekonzern mit Firmensitz in Houston im Bundesstaat Texas. Im Herbst 2011 gab der Gaspipeline-Betreiber den Kauf des Rivalen El Paso für insgesamt 38 Mrd. US-Dollar bekannt.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 3,35 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,78 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn betrug 610 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 483 Mio. US-Dollar im letzten Jahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 3,92 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 49,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Februar 2020) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de