Aktionäre von Kohl’s erhalten eine unveränderte Dividende

Der amerikanische Einzelhändler Kohl’s Corp. (ISIN: US5002551043, NYSE: KSS) wird am 22. Dezember 2021 eine unveränderte vierteljährliche Dividende von 0,25 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten (Record date ist der 8. Dezember 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet wird 1,00 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 58,25 US-Dollar (Stand: 10. November 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,72 Prozent.

Im zweiten Quartal (31. Juli) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 4,45 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,41 Mrd. US-Dollar), wie am 19. August berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 382 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 47 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Kohl’s ist 1962 gegründet worden. Die Einzelhandelskette betreibt über 1.100 Läden in 49 US-Bundesstaaten. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 43,16 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,97 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. November 2021).

Redaktion MyDividends.de