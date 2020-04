Aktionäre von Lagardère erhalten keine Dividende

Die französische Unternehmensgruppe Lagardère (ISIN: FR0000130213) will keine Dividende für das Jahr 2019 an die Aktionäre ausbezahlen. Ursprünglich war eine Dividende in Höhe von 1,30 Euro geplant. Es soll ein Fonds („Covid solidarity fund“) mit 5 Mio. Euro eingerichtet werden, um in Not geratene Mitarbeiter zu unterstützen.

Lagardère ist ein Mischkonzern, der mit über 30.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern tätig ist. Im Jahr 2019 lag der Umsatz bei 7,21 Mrd. Euro. Zum Unternehmen gehören u. a. zahlreiche TV- und Radiosender sowie die Frauenzeitschrift Elle. Lagardère Publishing ist der größte Buchverlag Frankreichs und besitzt u. a. die Rechte an Asterix. Zum Geschäftsbereich gehört auch Lagardère Travel Retail (Relay) sowie Lagardère Active.

Redaktion MyDividends.de