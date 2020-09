Aktionäre von Macerich erhalten Dividende

Der amerikanische Immobilienkonzern Macerich Company (ISIN: US5543821012, NYSE: MAC) wird den Aktionären am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US-Dollar ausbezahlen. Record date war der 19. August 2020. Das Unternehmen kürzt seine Quartalsdividende somit um 70 Prozent nach zuvor 50 Cents pro Aktie.

Macerich betreibt Shopping-Malls in den USA. Aktuell ist der Real Estate Investment Trust (REIT) an 47 regionalen Shopping-Malls beteiligt. Im zweiten Quartal (30. Juni 2020) des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 178,59 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 227,97 Mio. US-Dollar), wie am 11. August berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 25,12 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 15,73 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 67,58 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. September 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de