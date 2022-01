Aktionäre von Macy’s erhalten Dividende

Der amerikanische Kaufhauskonzern Macy’s Inc. (ISIN: US55616P1049, NYSE: M) zahlt am heutigen Montag eine Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date war der 15. Dezember 2021.

Das Unternehmen schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet aktuell 0,60 US-Dollar an die Aktionäre aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 26,18 US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021) bei 2,29 Prozent. Macy’s startete im August 2021 (0,15 US-Dollar) wieder mit der Zahlung einer Dividende, nachdem diese im März 2020 ausgesetzt wurde. Die letzte Zahlung vor der Aussetzung lag bei 37,75 Cents. Im dritten Quartal (30. Oktober) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 5,44 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,99 Mrd. US-Dollar), wie am 18. November 2021 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 239 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 91 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Derzeit betreibt Macy’s unter den Marken Macy’s, Bloomingdale`s und Bluemercury rund 726 Läden in den USA sowie auf Guam und in Puerto Rico. Die Aktie liegt an der Wall Street auf Sicht der letzten 12 Monate mit 132,71 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,83 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de