Aktionäre von Maximus erhalten Dividende

Der amerikanische Dienstleister Maximus Inc. (ISIN: US5779331041, NYSE: MMS) wird seinen Aktionären an diesem Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 28 US-Cents ausbezahlen. Record date war der 13. August 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Maximus 1,12 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 86,10 US-Dollar (Stand: 30. August 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,30 Prozent. Maximus ist 1975 gegründet worden. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Dienstleistungen aus Bereichen wie Personal, Gesundheit oder auch Erziehung für Behörden und lokale Kommunen. Es werden mehr als 34.000 Mitarbeiter in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Singapur, Südkorea, Schweden und Saudi-Arabien beschäftigt. Im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 1,24 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 901,34 Mio. US-Dollar), wie am 5. August 2021 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 94,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 64,46 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt seit Anfang des Jahres 2021 auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 17,64 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,32 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. August 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de