Aktionäre von NASB Financial erhalten Dividende

Der amerikanische Finanzkonzern NASB Financial Inc. (ISIN: US6289681099, OTCMKTS: NASB) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,75 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 25. Juni 2021 (Record date: 14. Juni 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,00 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 69,38 US-Dollar (Stand: 4. Juni 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,32 Prozent. NASB Financial ist die Holdinggesellschaft für die North American Savings Bank, die 1927 gegründet worden ist. Im ersten Quartal (31. März 2021) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 26 Mio. US-Dollar nach 26,7 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie bereits am 5. Mai 2021 berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2021 an der Wall Street mit 5,12 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt auf dem aktuellen Kursniveau bei 512,3 Mio. US-Dollar (Stand: 4. Juni 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de