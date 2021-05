Aktionäre von Nutrien erhalten Dividende

Der kanadische Kalikonzern Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, NYSE: NTR) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,46 US-Dollar je Anteilsschein an seine Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 16. Juli 2021 (Record date: 30. Juni 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,84 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 61,03 US-Dollar (Stand: 18. Mai 2021) 3,01 Prozent. Nutrien ist der weltweit größte Produzent von Kalidünger. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Saskatoon entstand im Jahr 2018 durch die Fusion der beiden Düngemittelproduzenten Potash Corporation of Saskatchewan und Agrium. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 4,66 Mrd. US-Dollar nach einem Umsatz von 4,20 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 133 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 35 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie des Unternehmens auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in New York mit 26,72 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 34,82 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Mai 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de