Aktionäre von PacWest Bancorp erhalten konstante Dividende

PacWest Bancorp (ISIN: US6952631033, NYSE: PACW) wird den Aktionären eine Quartalsdividende von 25 US-Cents ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 10. Dezember 2020 (Record date: 30. November 2020).

Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,00 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 24,26 US-Dollar einer Dividendenrendite von 4,12 Prozent (Stand: 10. November 2020).

PacWest Bancorp ist die Holding Bank der Pacific Western Bank. Die Pacific Western Bank besitzt rund 71 Filialen in Kalifornien sowie jeweils eine Filiale in Durham, North Carolina und in Denver, Colorado. Das Unternehmen ist 1999 gegründet worden. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte PacWest Bancorp einen Nettogewinn von 45,5 Mio. US-Dollar nach 33,20 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 14. Oktober berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 36,61 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. November 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de