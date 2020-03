Aktionäre von Pegasystems erhalten konstante Dividende

Der Technologiekonzern Pegasystems Inc. (ISIN: US7055731035, NYSE: PEGA) kündigt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 3 US-Cents an. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,12 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs von 63,01 US-Dollar (Stand: 16. März 2020) einer Dividendenrendite von 0,19 Prozent.

Aktionäre erhalten die Dividende für das zweite Quartal am 15. April 2020 (Record date: 1. April 2020). Pegasystems wurde 1983 gegründet und entwickelt strategische Anwendungen für Vertrieb, Marketing, Service und Betrieb. Zu den Produkten gehört die Pega 7 Plattform zur Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen BPM, Case Management, Echtzeit-Entscheidungsfindung und CRM. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 276,54 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 256,36 Mio. US-Dollar), wie am 12. Februar berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 20,89 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de