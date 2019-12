Aktionäre von Physicians Realty Trust erhalten 26. Quartalsdividende in Folge

Der amerikanische Immobilienkonzern Physicians Realty Trust (ISIN: US71943U1043, NYSE: DOC) zahlt eine Quartalsdividende von 0,23 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Die nächste Auszahlung erfolgt am 17. Januar 2020 (Record date: 3. Januar 2020). Es ist die 26. Quartalsdividende in Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,92 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 18,68 US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2019) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 4,93 Prozent. Die Aktie der Physicians Realty Trust ist als REIT (Real Estate Investment Trust) an der Börse in New York gelistet. Das Unternehmen hat sich auf das Investment und Management von Immobilien im Gesundheitswesen spezialisiert. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 107,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 105,03 Mio US-Dollar), wie am 6. November berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 16,53 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 3,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2019). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de