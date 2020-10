Aktionäre von Pioneer Natural Resources erhalten Dividende

Der Energiekonzern Pioneer Natural Resources Co. (ISIN: US7237871071, NYSE: PXD) wird am heutigen Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,55 US-Dollar ausschütten. Record date war der 30. September 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet.

Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 88,15 US-Dollar (Stand: 13. Oktober 2020) einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent. Im Februar 2020 wurde die Dividende von 0,44 US-Dollar auf 0,55 US-Dollar vierteljährlich angehoben.

Pioneer Natural Resources ist 1997 gegründet worden und erforscht, entwickelt und produziert Öl- und Gasrohstoffe. Der Firmensitz ist in Dallas, Texas. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 859 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,92 Mrd. US-Dollar), wie am 4. August berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 538 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 216 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 41,77 Prozent im Minus (Stand: 13. Oktober 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 14,5 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de