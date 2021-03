Aktionäre von Porsche erhalten konstante Dividende

Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038) will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 2,21 Euro je Vorzugsaktie und von 2,204 Euro je Stammaktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 76,56 Euro für die Vorzugsaktie entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,89 Prozent. Die Ausschüttungssumme beträgt entsprechend erneut 676 Mio. Euro.

Die Porsche Automobil Holding SE wird für das Geschäftsjahr 2020 nach derzeitigem Stand voraussichtlich ein Konzernergebnis nach Steuern von rund 2,6 Mrd. Euro ausweisen, wie am 12. Februar berichtet wurde. Wie Porsche weiter berichtete, wird das Konzernergebnis nach Steuern maßgeblich beeinflusst von dem ihr zuzurechnenden at Equity-Ergebnis aus der Kapitalbeteiligung an der Volkswagen AG in Höhe von derzeit rund 31,4 Prozent und damit vom Konzernergebnis nach Steuern der Volkswagen AG.

Der im DAX-Index notierte Volkswagen-Konzern hatte am 22. Januar 2021 mitgeteilt, dass Volkswagen ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen (Dieselthematik) von rund 10 Mrd. Euro für das Geschäftsjahr 2020 erwartet. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts der Porsche SE für das Geschäftsjahr 2020 erfolgt am 23. März 2021.

Die Vorzugsaktien der Porsche Automobil Holding SE werden mit Wirkung vom 22. März 2021 in den MDAX aufgenommen.

Redaktion MyDividends.de