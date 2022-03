Aktionäre von PSI erhalten mehr Dividende

Die Berliner PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,98 Prozent. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre 0,30 Euro. Die nächste Hauptversammlung findet am 19. Mai 2022 statt.

Der Umsatz des Unternehmens kletterte im Geschäftsjahr 2021 um 14 Prozent auf den Rekordwert von 248,4 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um knapp 60 Prozent auf 23,8 Millionen Euro und das Konzernergebnis verbesserte sich um 54 Prozent auf 15,8 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 1,01 Euro nach 0,66 Euro im letzten Jahr.

PSI strebt im Umfeld steigender Zinsen, Rohstoff- und Lohnkosten sowie einer grünen Regierungsagenda auch für 2022 eine Steigerung des Auftragseingangs und Umsatzes um mehr als 10 Prozent sowie des Betriebsergebnisses um knapp 20 Prozent an, wie weiter mitgeteilt wurde. Der PSI-Konzern entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und der Industrie. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de