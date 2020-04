Aktionäre von Public Service Enterprise erhalten Dividende für das zweite Quartal

Der Energiekonzern Public Service Enterprise Group Inc. (ISIN: US7445731067, NYSE: PEG) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 49 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende für das zweite Quartal am 30. Juni 2020 (Record date: 9. Juni 2020).

Insgesamt schüttet der Konzern auf das Jahr hochgerechnet 1,96 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 50,01 US-Dollar (Stand: 21. April 2020) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,92 Prozent. Die Public Service Enterprise Group ist 1903 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Newark, im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen hat rund 2,2 Mio. Stromkunden sowie 1,8 Mio. Gaskunden und betreut damit rund 70 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates New Jersey. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,48 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,47 Mrd. US-Dollar) sowie einen Nettogewinn von 437 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 199 Mio. US-Dollar), wie am 26. Februar berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert an der Wall Street mit 15,31 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 25,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. April 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de