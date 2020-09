Aktionäre von PulteGroup erhalten konstante Dividende

Das amerikanische Bauunternehmen PulteGroup, Inc. (ISIN: US7458671010, NYSE: PHM) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 12 Cents je Aktie aus. Die Auszahlung erfolgt am 6. Oktober 2020 (Record day: 21. September 2020).

Die Aktionäre erhalten auf das Jahr hochgerechnet 0,48 US-Dollar an Dividende, was derzeit einer Dividendenrendite in Höhe von 1,08 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 44,49 US-Dollar (Stand: 10. September 2020) entspricht. Die PulteGroup mit Sitz in Atlanta, Georgia ist ein amerikanisches Bauunternehmen. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,59 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,49 Mrd. US-Dollar), wie am 23. Juli berichtet wurde. Der Nettoertrag lag bei 348,62 Mio. US-Dollar nach 241,04 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von 14,87 Prozent auf und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 11,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. September 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de