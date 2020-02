Aktionäre von Puma erhalten höhere Dividende

Der Sportartikelhersteller Puma SE (ISIN: DE0006969603) will der Hauptversammlung am 7. Mai 2020 eine Dividende von 0,50 Euro für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Im Vergleich zum Vorjahr (0,35 Euro) ist dies eine Erhöhung um rund 43 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 77,60 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,64 Prozent. Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 28,5 Prozent des Konzernergebnisses. Puma plant 25 Prozent bis 35 Prozent des Konzernergebnisses auszuschütten.

Der Umsatz des Adidas-Rivalen stieg im Gesamtjahr 2019 um 18,4 Prozent auf 5,50 Mrd. Euro (+16,7 Prozent währungsbereinigt). Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 30,5 Prozent von 337 Mio. Euro auf 440 Mio. Euro. Das Konzernergebnis verbesserte sich um 40 Prozent von 187 Mio. Euro auf 262 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 1,76 Euro verglichen mit 1,25 Euro im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr 2020 erwartet Puma einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von rund 10 Prozent sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite zwischen 500 Mio. Euro und 520 Mio. Euro. Ebenso wird für 2020 eine deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses erwartet.

Zu den Marken gehören Puma, Cobra Puma Golf sowie stichd. Puma mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach wurde 1948 gegründet und vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 14.700 Mitarbeiter. Die Aktie ist seit Juni 2018 wieder im MDAX vertreten.

Redaktion MyDividends.de