Aktionäre von RWE erhalten höhere Dividende

Der Energieversorger RWE (ISIN: DE0007037129) will eine Dividende von 80 Eurocent pro Aktie für das Jahr 2019 ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 25,08 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,19 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (0,70 Euro) wird die Dividende damit um 14,3 Prozent angehoben. Für 2020 ist ein Anstieg auf 0,85 Euro beabsichtigt.

Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug im letzten Geschäftsjahr 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,5 Mrd. Euro). Das bereinigte Nettoergebnis hat sich mit 1,2 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr von 591 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Der Essener Versorger profitierte vor allem mit dem Energiehandel sowie dem Geschäft mit Gas und LNG, wie RWE am Donnerstag mitteilte. Den operativen Geschäftsverlauf hat der Konzern für 2019 letztmalig anhand der Ergebnisse für „RWE stand-alone“ dargestellt. Dabei ist Innogy lediglich mit der Dividende enthalten. RWE hatte seinen Anteilsbesitz an Innogy im September an E.ON übertragen.

Bis 2022 will RWE 5 Mrd. Euro netto in den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien investieren. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 will RWE ein bereinigtes EBITDA zwischen 2,7 und 3,0 Mrd. Euro erreichen. Das bereinigte EBIT für 2020 soll zwischen 1,2 und 1,5 Mrd. Euro liegen. Für das bereinigte Nettoergebnis liegt das Ziel zwischen 0,85 und 1,15 Mrd. Euro. Von 2020 bis 2022 strebt RWE ein jährliches Wachstum von 7 bis 10 Prozent an.

Redaktion MyDividends.de