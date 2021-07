Aktionäre von Schnitzer Steel Industries erhalten stabile Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Schnitzer Steel Industries, Inc. (ISIN: US8068821060, NYSE: SCHN) wird seinen Aktionären eine Dividende von 0,1875 US-Dollar ausschütten. Auszahltag ist der 26. Juli 2021 (Record day: 12. Juli 2021). Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr gerechnet weiterhin 0,75 US-Dollar an die Investoren aus.

Die derzeitige Dividendenrendite von Schnitzer Steel liegt beim aktuellen Börsenkurs von 49,05 US-Dollar bei 1,53 Prozent (Stand: 30. Juni 2021). Schnitzer Steel zahlt seit dem Börsengang im November 1993 eine regelmäßige Ausschüttung an die Aktionäre.

Der Stahlkonzern hat seinen Firmensitz in Portland, Oregon. Schnitzer Steel Industries ist nach eigenen Angaben einer der größten Hersteller und Exporteure von recycelten Metallprodukten in Nordamerika mit Produktionsstätten in 23 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und Westkanada. Im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 403 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 30. Juni berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 65 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 5 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang an der Wall Street mit 53,71 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 1,35 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Juni 2021).

Redaktion MyDividends.de