Aktionäre von Schoeller-Bleckmann erhalten wieder eine Dividende

Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (ISIN: AT0000946652) will eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro für das letzte Geschäftsjahr auszahlen, nachdem die Aktionäre im letzten Jahr keine Dividende erhielten, wie SBO am Donnerstag mitteilte. Die Hauptversammlung findet am 28. April 2022 statt.

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 leicht auf 292,8 Mio. Euro (2020: 291,2 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug 28,2 Mio. Euro nach -28 Mio. Euro im Jahr 2020. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 21 Mio. Euro nach -21,7 Mio. Euro im Jahr 2020.

„So wie wir in den letzten Jahrzehnten ein strategisch wichtiger Player für die weltweite Öl- und Gasgewinnung geworden sind, wollen wir uns in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Akteur in der globalen Energiewende und Green Tech-Branche entwickeln“, so SBO-Chef Gerald Grohmann.

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist ein Anbieter von Hochpräzisionsteilen für die Oilfield Service-Industrie. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie. Darüber hinaus produziert die Gruppe Bohrmotoren und Bohrwerkzeuge und bietet Service im Bereich Reparatur und Wartung. SBO beschäftigte Ende 2021 weltweit 1.267 Mitarbeiter (Vorjahr: 1.131 Mitarbeiter).

Redaktion MyDividends.de