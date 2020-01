Aktionäre von Seagate Technology erhalten vierteljährliche Dividende

Der Festplattenhersteller Seagate Technology plc (ISIN: IE00B58JVZ52, NASDAQ: STX) schüttet an diesem Mittwoch 65 US-Cents als vierteljährliche Dividende aus (Record date war der 26. Dezember 2019). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Seagate 2,60 US-Dollar an die Aktionäre aus.

Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 4,41 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 58,91 US-Dollar (Stand: 7. Januar 2020). Im April 2011 startete das Unternehmen mit der erstmaligen Auszahlung einer Dividende.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,58 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,99 Mrd. US-Dollar), wie am 1. November berichtet wurde. Der Gewinn (GAAP) lag bei 200 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 450 Mio. US-Dollar).

Seagate wurde ursprünglich 1979 gegründet. Der Hersteller von Festplatten und Bandlaufwerken hat seinen Firmensitz in Dublin und den operativen Sitz in Cupertino im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 0,99 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 15,5 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 7. Januar 2020).

Redaktion MyDividends.de