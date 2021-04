Aktionäre von Simmons First National erhalten konstante Dividende

Der amerikanische Finanzkonzern Simmons First National Corporation (ISIN: US8287302009, NASDAQ: SFNC) zahlt eine Quartalsdividende von 18 US-Cents. Die Auszahlung erfolgt am 6. Juli 2021 (Record date: 15. Juni 2021). Auf das Jahr gerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgezahlt. Die Dividendenrendite von Simmons First liegt beim aktuellen Börsenkurs von 29,04 US-Dollar (Stand: 26. April 2021) bei 2,48 Prozent.

Simmons First National Corporation ist eine Holdinggesellschaft mit Firmensitz im US-Bundesstaat Arkansas. Das Unternehmen offeriert seinen Kunden Finanzdienstleistungen in den Kommunen von Arkansas, Colorado, Illinois, Kansas, Missouri, Oklahoma, Tennessee und in Texas. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Gewinn des Unternehmens 67,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 77,2 Mio. US-Dollar), wie am 20. April berichtet wurde.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresbeginn 2021 mit 34,51 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,18 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. April 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de