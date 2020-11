Aktionäre von Steel Dynamics erhalten konstante Dividende

Der amerikanische Stahlhersteller Steel Dynamics Inc. (ISIN: US8581191009, NASDAQ: STLD) zahlt am 15. Januar 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date ist der 31. Dezember 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet wird somit 1 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 35,82 US-Dollar (Stand: 19. November 2020) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 2,79 Prozent. Steel Dynamics ist in den USA einer der größten Produzenten von unlegiertem Stahl mit Firmensitz in Fort Wayne, Indiana. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,33 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,53 Mrd. US-Dollar), wie am 19. Oktober berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 104,28 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 152,61 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und verzeichnet dort seit Jahresbeginn 2020 ein Kursplus von 5,23 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. November 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de