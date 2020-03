Aktionäre von Taubman Centers erhalten Dividende

Der amerikanische Immobilienkonzern Taubman Centers Inc. (ISIN: US8766641034, NYSE: TCO) zahlt am 31. März 2020 (Record date ist der 16. März 2020) eine Quartalsdividende von 0,675 US-Dollar je Aktie aus, wie am Donnerstag berichtet wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,70 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 52,29 US-Dollar (Stand: 5. März 2020) und unter Zugrundelegung der derzeitigen Auszahlungsweise 5,16 Prozent. Taubman Centers ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der regional sowie überregional 26 Shopping-Malls und Outlet-Einkaufszentren in den USA und Asien besitzt oder verwaltet. Darüber hinaus ist der Konzern mit einer Tochtergesellschaft in Hongkong vertreten. Das Unternehmen ist 1950 von Alfred Taubman gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Bloomfield Hills - im US-Bundesstaat Michigan. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte Taubman Centers einen Umsatz von 176,74 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 167,5 Mio. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2019 betrug der Umsatz 661,05 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 640,87 Mio. US-Dollar). Im Februar gab die Simon Property Group bekannt, Taubman Centers für rund 3,6 Mrd. US-Dollar übernehmen zu wollen. Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert an der Wall Street mit 68,19 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de