Aktionäre von Teck Resources erhalten konstante Dividende

Der kanadische Rohstoffkonzern Teck Resources Ltd. (ISIN: CA8787422044, Toronto: TCK.B) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,05 kanadische Dollar (CAD) je Aktie ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 31. März 2020 (Record date: 13. März 2020).

Teck zahlt damit auf das Gesamtjahr hochgerechnet weiterhin eine Dividende von 0,20 CAD. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 14,45 CAD (Stand: 21. Februar 2020) bei 1,38 Prozent. Teck Resources entstand 2001 aus der Fusion der beiden Unternehmen Cominco und Teck. Der Konzern verfügt über Minen in Kanada, Chile, Peru und den USA. Der Firmensitz befindet sich in Vancouver, Kanada. Teck Resources erzielte im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Umsatz von 2,66 Mrd. CAD (Vorjahr: 3,25 Mrd. CAD), wie am 20. Februar berichtet wurde. Dabei stand ein Verlust von 891 Mio. CAD nach einem Gewinn von 433 Mio. CAD im Vorjahr in den Büchern. Die Aktie ist an der Börse von Toronto gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 35,83 Prozent im Minus (Stand: 21. Februar 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,01 Mrd. CAD. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de