Aktionäre von Tesco erhalten Schlussdividende

Die britische Supermarktkette Tesco plc (ISIN: GB0008847096) schüttet an diesem Freitag eine Schlussdividende in Höhe von 6,50 Pence an die Aktionäre aus. Ex-Dividenden Tag war der 21. Mai 2020.

Eine Zwischendividende (2,65 Pence) wurde bereits im November bezahlt. Damit wurden insgesamt 9,15 Pence (ca. 10,15 Eurocent) für das letzte Geschäftsjahr bezahlt, eine Anhebung um 58,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (5,77 Pence). Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 2,51 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,04 Prozent. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 stieg der Umsatz von Tesco um 8 Prozent auf 13,38 Mrd. Pfund, wie am 26. Juni berichtet wurde. Auf vergleichbarer Basis war dies ein Anstieg um 7,9 Prozent. Tesco sprach von gestiegenen Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Unter Zugrundelegung der Annahme einer weiteren Lockerung der Corona-Maßnahmen in Großbritannien, erwartet Tesco in diesem Jahr beim operativen Gewinn eine ähnliche Entwicklung wie 2019/2020. Tesco ist die größte Supermarktkette in Großbritannien und gehört zu den größten Handelskonzernen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 400.000 Menschen in über 6.800 Lebensmittelmärkten. Redaktion MyDividends.de