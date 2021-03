Aktionäre von Thor Industries erhalten Dividende

Der US-Hersteller von Freizeitfahrzeugen Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, NYSE: THO) wird am 16. April 2021 eine vierteljährliche Dividende von 41 US-Cents je Aktie an seine Investoren auszahlen. Record date ist der 2. April 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,64 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 142,75 US-Dollar (Stand: 18. März 2021) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,15 Prozent. Thor Industries ist ein Hersteller von Wohnmobilen und Bussen. Das Unternehmen wurde im August 1980 gegründet und hat seinen Firmensitz in Jackson Center im US-Bundesstaat Ohio. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 2,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,00 Mrd. US-Dollar), wie am 9. März berichtet wurde. Im letzten Jahr schloss Thor die Übernahme des Wohnmobilherstellers Erwin Hymer Group aus Bad Waldsee ab. Damit wurde das Unternehmen der weltweit größte Hersteller von Freizeitfahrzeugen. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 53,51 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,43 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. März 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de