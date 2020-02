Aktionäre von TowneBank erhalten eine stabile Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister TowneBank (ISIN: US89214P1093, NASDAQ: TOWN) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 18 US-Cents je Aktie, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet.

Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 24,66 US-Dollar (Stand: 27. Februar 2020) 2,92 Prozent. Investoren erhalten die nächste Auszahlung am 10. April 2020 (Record date: 30. März 2020).

Towne Bank, mit Firmensitz in Suffolk, im US-Bundesstaat Virginia, betreibt 42 Filialen in North Carolina und Virginia. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 139,67 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 131,42 Mio. US-Dollar), wie am 23. Januar berichtet wurde. Der Gewinn betrug 35,95 Mio US-Dollar (Vorjahr: 36,44 Mio. US-Dollar).

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 11,36 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 1,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Februar 2020).

