Aktionäre von UniFirst erhalten vierteljährliche Dividende

Die UniFirst Corporation (ISIN: US9047081040, NYSE: UNF) wird am 28. September 2021 eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 7. September 2021. Damit erhalten die Investoren auf das Jahr hochgerechnet 1,00 US-Dollar. Das entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 0,47 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 216,70 US-Dollar (Stand: 8. Juli 2021).

UniFirst ist 1950 gegründet worden. Der Konzern ist ein Anbieter von Berufs- und Schutzkleidung und verleiht, repariert und reinigt Uniformen sowie Schutzkleidung. Der Firmensitz befindet sich in Wilmington im US-Bundesstaat Massachusetts. Es werden über 14.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im dritten Quartal (29. Mai 2021) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 464,32 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 445,52 Mio. US-Dollar), wie am 30. Juni 2021 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 42,02 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 21,29 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,37Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Juli 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de