Aktionäre von Wacker Neuson erhalten mehr Dividende

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012) will eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttungsquote entspräche 45,2 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. Juni 2022 statt.

Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,60 Euro bezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 22,30 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite des im SDAX notierten Konzerns 4,04 Prozent. Die künftige Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung je Aktie von 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie der Wacker Neuson Group vor. Der Konzern erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 1,87 Mrd. Euro, ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 193,0 Mio. Euro und ein Ergebnis je Aktie von 1,99 Euro. Wacker Neuson wird seinen vollständigen Geschäftsbericht zum Jahr 2021 am 29. März 2022 veröffentlichen. Die Wacker Neuson Group mit Sitz in München ist ein Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen. Zu den Marken zählen Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Es werden rund 6.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Redaktion MyDividends.de